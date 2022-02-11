Школьники Якутска начнут учиться очно

Школьники Якутска выйдут на очное обучение с 14 февраля. В Якутске прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Изначально сообщалось, что заседание пройдет в понедельник, однако оно прошло сегодня. По решению комиссии все школьники Якутска выйдут на очный формат обучения с 14 февраля. В школах уже проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств. С началом очного обучения на входе будут проводить термометрию, внутри помещений обязательно должен соблюдаться масочный режим, а также разграничение учеников во время уроков и перемен. При заболеваемости более 20% будут закрываться отдельные классы. Ограничительные меры продолжают действовать на кружки, секции, дополнительные занятия, школьные, внешкольные мероприятия, вне зависимости от форм собственности.