Школьники Якутска начнут учиться очно с 9 ноября

Распоряжением главы городского округа «город Якутск» от 5 ноября 2020 г. № 1754р образовательный процесс во второй четверти начинается с 9 ноября 2020 года в очной форме для всех классов, согласно разработанным и утвержденным моделям организации образовательного процесса:

— для обучающихся, получающих начальное общее образование (с 1 по 4 классы), в очной форме;

— для обучающихся, получающих основное общее образование (с 5 по 9 классы), в очной форме;

— для обучающихся, получающих среднее общее образование (10 и 11 классы), в очной форме;

— в обязательном порядке в очной форме обучения в 9 и 11 классах.

В школах могут обучаться в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий (смешанное обучение) в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классах, а также в дистанционной форме в 5 и 10 классах.

Родители (законные представители) могут выбрать для своего ребенка дистанционную форму обучения, для этого необходимо написать заявление в общеобразовательном учреждении. В первую очередь данная форма обучения рекомендуется детям, состоящим на диспансерном учете, имеющим хронические заболевания; детям, находящимся на лечении в связи с острой патологией; детям, имеющим противопоказания для вакцинации.

Учреждения дополнительного образования продолжают работу в дистанционной форме до особого распоряжения.