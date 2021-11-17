Школьники Якутии смогут обучиться языкам программирования за счет государства

В России стартует проект по обучению школьников старше 14 лет современным языкам программирования с возмещением расходов на обучение из средств федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Организатор проекта: Минцифры России и Университет 2035.

Заявку смогут подать школьники 14+, проживающие в 5 пилотных регионах: Республике Саха (Якутия) и Татарстан, Белгородской, Новгородской, Пензенской областях с 18 октября по 25 ноября 2021 года на сайте http://talent-it.ru.

После регистрации необходимо пройти входное тестирование на профориентацию и мотивацию, вместе с родителем заполнить анкету участника и заключить договор с образовательной организацией.

В 2021 году квота на Республику Саха (Якутия) – 600 чел.

Все обучение проходит в дистанционном формате. В каталоге проекта на сайте talent-it.ru можно выбрать один из 16 онлайн-курсов от 8 организаций:

Университет Иннополис, Университет «Синергия», 1С-Образование, Мобильное электронное образование, Фоксфорд, Центр современных образовательных технологий и систем, Алгоритмика и Кодемика.

Минимальная продолжительность курсов – 144 академических часа. Они станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике.

Ученики будут дистанционно изучать такие языки программирования, как: Python, C+, Java, C#, PHP, JavaScript.

Список необходимых документов для регистрации (заранее подготовьте в электронном виде):

— Паспорт ребенка (лицевая, с пропиской, для подтверждения проживания в пилотном регионе);

— Паспорт одного родителя;

— СНИЛС ребенка

Подробная информация на сайте http://talent-it.ru/