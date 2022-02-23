Школьники Тикси будут ходить в кино по «Пушкинской карте»

В Якутии первым кинотеатром, присоединившимся к федеральной программе «Пушкинская карта», стал кинозал в арктическом посёлке Тикси Булунского района.

«Теперь школьники и молодёжь арктического посёлка Тикси у побережья Северного Ледовитого океана могут оплачивать «Пушкинской картой» билеты в кино на российские фильмы. С этого года номинал «Пушкинской карты» увеличен до пяти тысяч рублей, а это значит, что молодые люди ещё больше приобщатся к культуре, посмотрят больше качественных отечественных кинокартин», – сказал Глава Якутии Айсен Николаев.

Директор кинозала культурно-спортивного комплекса в посёлке Тикси Василий Бурцев сообщил, что первой кинокартиной, на который можно приобрести билеты с помощью «Пушкинской карты», стал фильм «Мистер нокаут».

«Это премьерный показ фильма о легендарном советском боксёре Валерии Попенченко, который выходит в прокат 23 февраля, в День защитника Отечества, во всех кинотеатрах страны. Билеты по электронной «Пушкинской карте» молодые тиксинцыпока могут приобрести через мобильное приложение – вместо оплаты по обычной банковской карте они выбирают оплату по «Пушкинской карте», – рассказал директор кинозала. Образовательным учреждениям Булунского района разосланы письма, чтобы школьникам рассказали о возможностях карты.

В министерстве культуры и духовного развития Якутии сообщили, что в реализации проекта «Пушкинская карта» из 42-х кинотеатров Якутии на портале «PRO.Культура.РФ» зарегистрированы более половины. Остальные кинотеатры и кинозалы ведут работу по интеграции кассовых систем к «Пушкинской карте». Планируемый срок начала подключения кинотеатров республики к проекту «Пушкинская карта» – 1 марта 2022 года.

Напомним, в «Пушкинская карта» – это банковская карта номиналом 5 тысяч рублей, на которые можно покупать билеты в театры, музеи, кинотеатры, на выставки и концерты. Средства на карту перечисляются государством один раз в год. Карта доступна в электронном и обычном формате. Оформить её можно на портале госуслуг. «Пушкинскую карту» может получить любой молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет.