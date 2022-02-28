28.02.2022
12:06
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Общество

Школьники примерили бронежилеты

На «Уроке мужества»школьники Якутска примерили бронежилеты и узнали о профессии судебного пристава

В рамках проведения мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества,сотрудники отделений оперативного дежурства и специального назначения провели «Урок мужества» в средней общеобразовательной школе № 23 им. В.И. Малышкина.

На встречу с учащимися 3 класса пришли Сергей Александрович Петров, заместитель начальника отделения специального назначения, и Михаил Михайлович Слепцов, заместитель начальника отделения оперативного дежурства Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия).

Они рассказали ребятам об истории создания службы, о профессии судебного пристава и специфике деятельности по организации установленного порядка деятельности судов.

Мероприятие прошло в форме беседы с демонстрацией специальных средств и оружия, что вызвало особенный интерес у ребят. Довольные мальчишки примерили настоящие бронежилеты и шлемы.

В завершении сотрудники УФССП по Республике Саха (Якутия) пожелали юным защитникам иметь хорошую физическую форму и следить за своим здоровьем.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФССП по РС(Я)
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