23.02.2022
10:51
128
Праздники
Школьники поздравляют сотрудников МЧС с праздником
Учащиеся 10 «Д» класса – «КЛАСС МЧС» СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой и Центра технического творчества города Якутска искренне поздравили сотрудников МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс ГУ МЧС Якутии
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