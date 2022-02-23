23.02.2022
10:51
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Праздники

Школьники поздравляют сотрудников МЧС с праздником

Учащиеся 10 «Д» класса – «КЛАСС МЧС» СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой и Центра технического творчества города Якутска искренне поздравили сотрудников МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс ГУ МЧС Якутии
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