Школьники посетили Якутский газоперерабатывающий завод

В эти дни директор газоперерабатывающего завода Владимир Петрович Романов знакомит школьников с работой уникального производственного предприятия, основной задачей которого является глубокая подготовка (доосушка) природного газа, подаваемого в Центральную часть Якутии. Отрадно, что школьники имеют шанс получить развернутую информацию о производственном процессе от опытного газовика, признанного лучшего инженера Якутии, кандидата химических наук. Сегодня учащиеся 9 класса школы №17 г. Якутска побывали на объектах завода, в том числе первыми увидели масштабы модернизации завода.

«Основной целью проводимой работы является профессиональная ориентация будущих выпускников школ в выборе профессий, востребованных в Компании. Для вовлечения школьников в процесс углубленного знакомства с производством АО «Сахатранснефтегаз» мы постоянно организовываем экскурсии, где их знакомим с историей Компании, основной деятельностью, а также с потенциальными рабочими местами. Если сегодняшние школьники почерпнули что-то полезное для себя, для своей будущей профессии, то мы рады этому. Мне нравится видеть во взглядах детей заинтересованность, они задают толковые вопросы о производственном процессе, на которые я с удовольствием отвечал», — сказал Владимир Романов.

Отметим, что АО «Сахатранснефтегаз» уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением, инженеры предприятия с охотой ведут работу со школьниками, понимая, что они, как будущие преемники, должны иметь представление о производстве.