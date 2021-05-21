Школьники-победители конкурса «Лидер» поедут в Артек

В марте 2020 года был принят указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития на период до 2030 года. Как сказал координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Владимир Чичигинаров, на сегодня основная приоритетная цель государства – сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

Владимир Чичигинаров: «Здоровый образ жизни – это не просто лозунг, а национальная задача государства»

— Владимир Ильич, какие показатели в рамках этой цели были установлены?

— Во-первых, это повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет. Во-вторых, довести до 70% долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. И в-третьих – обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. Это очень важные направления. И в обновленной Конституции прописано такое понятие, как сохранение и укрепление общественного здоровья создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.

Главой республики, секретарем ЯРО партии Айсеном Николаевым еще в декабре в послании Госсобранию (Ил Тумэн) была отмечена важность здравоохранения и медицины. Им был выдвинут главный лозунг: «Здоровый якутянин – здоровая Якутия!» и 2021 год был объявлен Годом здоровья. В конце марта Айсен Сергеевич подписал указ о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения и об объявлении 2021-2030 годов в Якутии Десятилетия здоровья.

— Как работает партпроект «Здоровое будущее» в республике?

— Мы ежегодно участвуем во всероссийских акциях. К примеру, первая акция «Здоровое питание – активное долголетие» стартовала в 2018 году и завершилась в 2019-ом. Начинать ведь нужно с юного поколения, правильно? Поэтому я встречался со школьниками, проводил для них открытые уроки. акция «Здоровый образ жизни – путь к успеху» продолжалась в течение прошлого года. И в 2021 году реализуется направление «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития». Иными словами, здоровый образ жизни на сегодня – это не просто лозунг, не просто призыв к действию – это первоочередная национальная задача государства. К совместной работе подключены представители министерств образования, здравоохранения, спорта, Роспотребнадзора, Общественного совета «Здоровое будущее».

2021 год: акция «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития»

Суть акции — сформировать потребность в здоровом, активном образе жизни у школьников и их родителей. акция стартовала по всей России 10 марта и проходит на площадках образовательных учреждений до конца 2020-2021 учебного года. В рамках акции совместно с движением «Сделаем вместе!» проводится открытый всероссийский конкурс «Лидер» среди учащихся старших классов. Учащиеся 8 – 10 классов проводили для учащихся 1 – 8 классов уроки о здоровом образе жизни.

По данным сайта акции в рамках акции «ЗОЖ – Основа национальных целей развития» в Якутии зарегистрировано 362 школы, и республика занимает 4 место из 85 регионов. Зарегистрировано 166 участников акции «Лидер» — и это 10 место из 85 регионов. В рамках акции проведено 64 урока.

30 марта для учеников 2-б класса Городской классической гимназии города Якутска координатор партпроекта «Здоровое будущее» Владимир Чичигинаров провел показательный урок на тему «Спорт – норма жизни». Урок здоровья прошел в игровой форме и включал в себя тематическую презентацию, викторину и утреннюю зарядку. Дети с удовольствием поделились своими спортивными достижениями, показывали свои варианты утренней зарядки.

По итогам конкурса «Лидер» всероссийской акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития» региональным штабом акции c 1 по 15 июня на региональном уровне будут определены победители конкурса «Лидер» для участия на федеральном уровне.

Победители федерального этапа конкурса будут определены с 16 июня по 15 июля и победителей премируют путевками в Международный детский центр «Артек».

В региональный штаб акции входят представители исполнительного органа власти в сфере образования Яшина Ольга Анатольевна, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования, в сфере здравоохранения Никитина Алена Михайловна, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики), в сфере спорта Мохов Арнольд Альбертович, руководитель Управления физической культуры и массового спорта, представитель Роспотребнадзора РС(Я) Львова Евдокия Ивановна, заместитель начальника отдела санитарного надзора, ответственный секретарь Кычкина Алена Ивановна, региональный координатор Всероссийского движения «Волонтеры-медики», а также замруководителя РИК ЯРО партии «Единая Россия» Егорова Вера Гавриловна, заместитель руководителя Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Владислав Александрович Велигура, председатель Общественного совета партпроекта «Здоровое будущее» Саввина Надежда Валерьевна, Гуляев Михаил Дмитриевич, председатель постоянного комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Госсобрания (Ил Тумэн), Габышева Феодосия Васильевна, председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций и другие.