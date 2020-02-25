25.02.2020
13:30
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Культура & Образование

Школьники на смене «АRT инжиниринг» разработают арт-продукции для продажи

25 февраля Центр «Сосновый бор» открывает смену «АRT инжиниринг», которая нацелена на развитие творческих способностей участников в пространстве практик современного искусства.

Ребята в течение смены познакомятся с миром современного искусства, будут изучать арт-дизайн, попробуют создавать собственные арт-объекты и фотозоны, разработают брендированные продукции «Соснового бора» для дальнейшей их реализации.

Всего ожидается на смену около ста школьников в возрасте от 12 до 17 лет из разных районов республики и города Якутска. Они будут разделены на 6 команд (фабрик) и вместе со своими наставниками, педагогами дополнительного образования, будут работать над своими творческими проектами — создавать арт-продукции для продажи. Творческая деятельность будет проходить в виде конкурса в три этапа, где на последнем этапе ребята должны будут представить и защитить свой арт-продукт.

Впереди у ребят 10 дней пребывания в Центре «Сосновый бор». Надеемся, что они пройдут максимально насыщенно и полезно. Задача – сделать так, чтобы отсюда каждый из них вышел с творческим мировоззрением. Важно помочь им заложить основу для развития профессиональных и личностных навыков для будущей жизни.

Фото: Пресс-центр ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор".
Источник: Пресс-центр ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор".
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