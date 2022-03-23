23.03.2022
09:51
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Образование
Школьники ликуют! ВПРы отменяются!
Рособрнадзор отменил проведение в школах всероссийских проверочных работ весной. Школьники могут «расслабиться» до осени.
Причиной отмены ВПР весной называется риск распространения COVID-19. Решение принято по согласованию с правительством.
Запланированные на период с 15 марта по 20 мая работы переносятся на сентябрь—октябрь. Новое расписание подготовят до 5 сентября 2022 года, сообщили в Рособрнадзоре.
ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года.
Всероссийские проверочные работы по разным предметам проводятся по всей стране с 2015 года. Их пишут ученики 4–8 и 10–11 классов.
В Рособрнадзоре также отмечают, что в некоторых школах ВПР уже прошли. В этом случае их не будут писать повторно в следующем учебном году.
Фото: yakutiamedia.ru
Источник: yakutiamedia.ru
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