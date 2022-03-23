Школьники ликуют! ВПРы отменяются!

Рособрнадзор отменил проведение в школах всероссийских проверочных работ весной. Школьники могут «расслабиться» до осени.

Причиной отмены ВПР весной называется риск распространения COVID-19. Решение принято по согласованию с правительством.

Запланированные на период с 15 марта по 20 мая работы переносятся на сентябрь—октябрь. Новое расписание подготовят до 5 сентября 2022 года, сообщили в Рособрнадзоре.

ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года.

Всероссийские проверочные работы по разным предметам проводятся по всей стране с 2015 года. Их пишут ученики 4–8 и 10–11 классов.

В Рособрнадзоре также отмечают, что в некоторых школах ВПР уже прошли. В этом случае их не будут писать повторно в следующем учебном году.

