Школьники Кысыл-Сыра прошли школу Русского географического общества

«Полевая школа Русского географического общества» для школьников прошла с 8 по 9 июля в Кысыл-Сыре. В организованном командой ЯТЭК мероприятии приняли участие более 40 учеников 6–-9 классов. Занимательные лекции и практические занятия пришлись по душе всем без исключения слушателям.

Средняя школа Кысыл-Сыра впервые принимала проект. Лекторами выступили преподаватели Института естественных наук и геологоразведочного факультета Северо-Восточного федерального университета, Верхневилюйского лицея-интерната и сотрудник музея «Россия – моя история».



В двухдневную программу занятий вошли уроки-лекции по темам «Погода и климат», «GIS: Полевой разведчик», «Кто такой нефтяник и газовик?», а также практические занятия. В перерывах между лекциями проходили познавательные игры.

В первый день занятий ребята послушали лекции о метеорологии и химии окружающего мира. С помощью специальных приборов школьники изучили атмосферные явления, а на лекции «Химические опыты с составом еды» научно оценили качество продуктов. Закрепили свежие знания игровой викториной. На второй день юные географы включились в полевую работу: состоялся выезд на берег живописного озера для изучения гидробионтов. На природе юные натуралисты также потренировались в составлении карт с помощью дрона и выслушали полезные советы для начинающих туристов.

«Заниматься с ребятами из Кысыл-Сыра было очень легко, чувствовалась живая отдача. Аудитория подобралась любознательная, активная и очень дружелюбная. Не смотря на разницу в возрасте, все сплоченно выполняли задания и сразу понятно, что в школе это принято. Приятно было работать ещё и потому, что школа оснащена по последнему слову техники – компьютеры, интерактивные доски, эргономичная мебель. Даже дизайн кабинетов и фойе может поспорить со столичными учебными заведениями. В такой замечательной обстановке учить и учиться – одно удовольствие», – отметила преподаватель эколого-географического отделения ИЕН СВФУ Александра Петрова

«Просто не передать словами, как это было круто. Классный педагогический состав, который был с нами буквально на одной волне. Очень познавательные лекции, интересные викторины, да и вообще, мы узнали для себя очень много нового и интересного. Самые активные получили не только знания, но и приятные призы. Но конечно же, самое интересное – выезд на озеро. Спасибо ЯТЭК за такую возможность!» – поделилась ученица 9-го класса София Пирожникова.

Под занавес мероприятия случилась небольшая научная сенсация. На берегу реки Вилюй близ посёлка Кысыл-Сыр активисты «Русского географического общества» нашли останки древнего животного, предположительно шерстистого носорога. Окончательные выводы о том, какому животному принадлежали эти кости, какой у них приблизительный возраст и другие научные данные будут определять специалисты Института естественных наук и Музея мамонта.

«Полевая школа Русского географического общества» это не первый совместный проект ЯТЭК и якутского отделения РГО. В прошлом году компания при поддержке Общества провела конкурс видеороликов среди школьников Вилюйского и Верхневилюйского районов на тему «Мой Вилюйский край». В этом году ЯТЭК поддержала экспедицию РГО на катамаране к острову Беннетта в Северном Ледовитом океане.

Справка:

Проект «Полевая школа РГО» действует с 2015 года. Его основная движущая сила – активисты РГО, работающие в Северо-Восточном федеральном университете. Студенты, магистранты и аспиранты ставят перед собой задачу заинтересовать школьников естественными науками, познакомить с азами, обучить начальным навыкам полевых исследований. Помимо главной задачи, также решаются и сопутствующие – помочь ребятам определиться с выбором будущей профессии, сформировать экологическое отношение к природе родного края.