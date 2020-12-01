Школьники из Якутии в числе «АгроНТИ – 2020»

В Новосибирском государственном аграрном университете завершился финал Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2020». Якутию представили 21 школьник. Конкурс проводился по четырем направлениям, таким как, «Агророботы», «Агрокоптеры», «Агрокосмос» и «Агрометео».

«Тренировки финалистов проходили на базе АГАТУ. Специально для этого наши сотрудники при поддержке Фонда будущих поколений Якутии построили полигон для агророботов, а также при поддержке Фонда Бортника оборудовали площадку для того, чтобы дети смогли научиться управлять агрокоптерами» — прокомментировал проректор по научной работе и инновациям АГАТУ Константин КРИВОШАПКИН.

В ходе скрупулезной и тщательной работы и защиты своих проектов победителями от республики по направлению «Агрокоптеры» стали учащиеся Горного, Усть-Майского и Таттинского районов Борис АНДРЕЕВ (1 место, учащийся 11 класса, Чычымахской СОШ им. С.Р. Кулачикова-Эллэй Таттинского улуса), Геннадий КУТУКОВ ( 1 место, учащийся 8 класса, Бердигестяхской СОШ им. С.П. Данилова Горного улуса) и Игорь ПРОКОПЬЕВ (3 место, учащийся 8 класса, МБОУ Петропавловской СОШ Усть-Майского района).

Наши ребята отличились также в направлении «Агророботы» и заняли призовые места. 1 место занял Алгыс РОДИОНОВ, учащийся 10 класса, Верхневилюйского республиканского лицея-интерната им. М.А. Алексеева Верхневилюйского улуса, 2 место занял Николай СЕМЕНОВ, учащийся 10 класса, Бердигестяхской СОШ им. С.П. Данилова Горного улуса.

Во время финала советник генерального директора Фонда содействия по инновациям Иван БОРТНИК лично поздравил победителей и сказал, что Якутия является уникальным регионом по инновациям.

Напомним, что региональная площадка Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «Агро НТИ-2020» прошла в октябре 2020 года на базе Арктического ГАТУ в онлайн-формате, где приняли участие 82 школьников, в том числе из 26 школ и 15 районов и городских округов республики.