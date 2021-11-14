Школьники из Якутии стали финалистами конкурса «Большая перемена»

С 9 по 13 ноября в Международном детском центре «Артек» в Крыму состоялся финал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Образование» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

По данным оргкомитета, в 2021 году в финал из 2,5 млн участников вышли 1,5 тысяч из разных регионов страны, в том числе из Якутии. В очном финале в «Артеке» участвовали конкурсанты, прошедшие несколько этапов отбора. Победителями стали 600 старшеклассников, среди которых 300 одиннадцатиклассников, которые получат гранты на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Якутию в финале представляли одиннадцатиклассники из города Якутска: Иванова Анна, СОШ №15, Саркисов Константин, СОШ №33, Мярикянова Екатерина, Якутская городская классическая гимназия. Несмотря на то, что наши ребята по итогам финала не вошли в число победителей, они добились отличных результатов.

Куратором конкурса в Якутии является региональный ресурсный центр «Юные якутяне» при поддержке министерства образования и науки республики. Романов Илья Николаевич, методист центра «Юные якутяне» отметил, что с марта текущего года была проведена организационная работа по проведению регионального этапа, приобретению авиабилетов для конкурсантов. Он рассказал, что вначале состоялся региональный этап конкурса, в котором приняли участие школьники из Якутска, Вилюйского, Мирнинского и Нерюнгринского районов. Шестеро учащихся вошли в полуфинал, проходивший в ВДЦ «Океан» во Владивостоке. В итоге в финал попали трое ребят из Якутска, представляющих городскую классическую гимназию, СОШ № 15 и № 33.

«Наши дети проявили себя очень хорошо, выступили сплоченной командой как в полуфинале в ВДЦ «Океан», так и в финале в МДЦ «Артек». К примеру, Саркисов Константин из СОШ № 33 отличный танцор, призер конкурсов по брейк-дансу, он подготовил проект по окружающей среде. Екатерина Мярикянова из городской классической гимназии имеет достижения по математике и представила проект по направлению «Общество». Анна Иванова из СОШ №15 работала над проектом «Среда обитания» урбанизация. Активистка Анна Иванова также планирует организовать в республике региональный штаб Всероссийского конкурса «Большая перемена». Все ребята большие молодцы, мы ими очень гордимся. Надеемся, что в будущем участников станет намного больше и кто-то из них сможет войти в число победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», — прокомментировал Илья Романов.

Наставникам участие в конкурсе дает возможность совершенствовать свои компетенции, обмениваться опытом с коллегами из других регионов. Как рассказала Амгалина Дьяконова — наставник Анны Ивановой, «благодаря участию в конкурсе Аня стала более мобильной, ответственной, целеустремленной. Она смогла обсудить свой проект с руководителем федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой. А на встрече с ректорами ведущих ВУЗов РФ, удалось задать вопрос и получить исчерпывающий ответ», — отметила наставница.