Школьники из Покровска стали победителями конкурса на создание настольной игры

28 декабря 2021 г. подведены итоги Республиканского конкурса по созданию настольных игр «Приключения розовой чайки» по мотивам одноименных экосказок. Всего поступило 8 работ от 20 участников: это классы, объединения и отдельные семьи. Как отмечают члены жюри, все игры качественно выполнены, содержательны и познавательны. Победителями стали учащиеся 3 «б» класса МБОУ ПСОШ №3 г.Покровск Алексеева Мианна и Юдин Егор. Руководителем проекта является Ирина Владимировна Сыромятникова. Ребята рассказали о своей игре:

«Форма нашей игры – классическая «игра-ходилка», для того, чтобы одержать победу, нужно пройти круг. Идею игры подсказала наша учительница Ирина Владимировна. Наша настолка легкая, но будет сложно тем, кто не читал сказки про Розовую чайку, так как при прохождении нужно отвечать на вопросы по сюжету. Также есть вопросы по окружающему миру».

Напомним, конкурс был объявлен осенью, задание было создать увлекательную настольную игру с участием героев экосказок Анастасии Дарбасовой. Герои экосказок Розовая чайка Лола, девочка Айкуо, Оленёнок Арчы, совенок Гуглик, медвежонок Сотик учат детей беречь и любить родную природу. Конкурс проведен при поддержке Фонда экологической безопасности Дальнего Востока и Союза женских организаций. Спонсором конкурса выступил Фонд экологической безопасности Дальнего Востока. Руководитель Фонда Игорь Бястинов предоставил ребятам главные призы – планшеты, а Дед Мороз и Снегурочка подарили детям сладкие призы. Диплом победителя вручен руководителю проекта, учителю начальных классов ПСОШ №3 Ирине Сыромятниковой.

Поздравляем победителей и выражаем благодарность всем участникам конкурса, а также желаем дальнейших творческих успехов и побед!