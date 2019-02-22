Школьникам Якутска торжественно вручили паспорта

В канун Дня защитника Отечества Управление образования города Якутска совместно с отделом по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское» провели торжественную церемонию вручения паспортов гражданина Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. В торжественной обстановке в актовом зале школы № 5 им. Н.О. Кривошапкина 18 учащихся получили главный документ своей жизни.

Коллектив школы № 5 подготовил и показал на экране презентацию этапах, формах и истории возникновения паспорта.

Паспорта юным гражданам Российской Федерации вручили начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Якутское», майор полиции Вадим Постовалов.

«Получив, паспорт гражданина России вы обязаны бережно хранить паспорт, этот документ будет с вами на всю жизнь», — сказал он и пожелал учащимся стать полноправными, достойными гражданами Российской Федерации.

Со словами напутствия выступил начальник Управления образования Якутска Алексей Семенов. Обращаясь к детям, он отметил, что это знаменательное событие запомнится им на всю жизнь, что сегодня получают паспорта самые активные дети, которые не раз защищали честь школы, города и республики в различных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах.

«Я готовился целый месяц к тому, как я буду подписывать свой паспорт, это был один из самых волнующих моментов в жизни», — поделился Алексей Климентьевич.

В этот день вместе с детьми волновались их родители. Соловьева Татьяна рассказала о своих чувствах:

«Сегодня наши дети получили паспорт гражданина России, мы очень рады тому, что стали свидетелями этого момента и хотим пожелать ребятам стать достойными гражданами России».

Дьяконов Евгений, учащийся СОШ № 7, победитель муниципальных олимпиад по якутскому языку отметил:

«Паспорт России дает новые возможности, с ним можно ездить в разные страны».

Своей радостью поделился также Рожин Никита, учащийся Тулагинской СОШ имени П.И. Кочнева, хорошист учебы, призер республиканского открытого турнира по борьбе хапсаҕай:

«Буду бережно относиться к своему паспорту и сохраню его до 20 лет».

Гостей и учащихся поздравили и.о. директора МОБУ СОШ № 5 имени Н.О. Кривошапкина Любовь Лазарева, коллектив 6 «г» класса, активисты школьного детского общественного объединения «Пятая высота» (классный руководитель С.В. Шараборина), вокальная группа школы (художественный руководитель, учитель музыки Т. Н. Андрейчук).

Начальник отдела воспитательной работы Управления образования Анна Иванова отметила, что проведение таких мероприятий важно для понимания значения документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и символики, ассоциирующей российскую государственность.

Детям были вручены поздравительные комплекты с Конституцией Российской Федерации.

Управление образования ОА г. Якутска