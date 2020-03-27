Школьникам Якутска помогут организовать технические возможности для дистанционного обучения

Решение вопросов по обеспечению всех школьников техническими средствами для дистанционного обучения должно быть в центре внимания Управления образования и директоров школ. Об этом заявила глава Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА на ежедневном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа 26 марта.

Глава поручила Управлению образования составить поименный список семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, детей, не имеющих доступа в интернет и технических средств для обучения.

«В школах ведется корректировка школьных программ, тематических планов, составляются расписания, проводятся работы с родителями по ознакомлению с порядком организации дистанционного обучения», — сообщил Алексей СЕМЕНОВ.

По его словам, образовательные организации города выбрали 18 различных образовательных платформ для дистанционного обучения. Вместе с тем, все школы подключены к АИС «Сетевой город. Образование». Инструментом контроля мониторинга отчетности дистанционного обучения также является АИС «Сетевой город. Образование».

На данный момент важной проблемой для педагогов остается обеспечение средствами коммуникации и обучения детей, не имеющих их дома. Таковых на сегодня, по предварительным данным, насчитывается 525, из общего числа учащихся школ более 46 тысяч.

«Руководителями образовательных организаций озвучено предложение безвозмездного предоставления во временное пользование технических средств для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Рассматриваются различные варианты и механизмы», — сообщил Алексей Семенов.

Заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья СТЕПАНОВА во время дистанционного заседания оперативного штаба проинформировала, что по состоянию на сегодняшний день дошкольные учреждения города посещают 3 149 детей, это на 266 детей меньше по сравнению с данными на 25 марта.