Школьникам рассказали почему археологом быть интересно и перспективно

В среду, 4 марта во Дворце детского творчества Якутска прошла первая из запланированного цикла лекций представителей Арктического научно-исследовательского центра. Руководитель Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой, кандидат исторических наук Николай КИРЬЯНОВ, основываясь на собственном опыте рассказал, почему археологом сегодня быть интересно и перспективно.

Николай Сергеевич встретился с учениками 5-8 классов Маганской средней школы. Из выступления дети смогли узнать, что его самого, тогда еще просто Колю, в археологию привел учебник 5-го класса по истории Древнего мира. И что поначалу он мечтал о раскопках древних пирамид и поисках кладов. Но поступив на исторический факультет Якутского госуниверситета и познакомившись с работой настоящих археологов, понял, что их настоящая цель это поиск истины. Затем началась учеба и первые археологические экспедиции – на среднюю Лену, Алдан, Вилюй, Колыму и во многие другие места.

Николай Кирьянов вкратце рассказал юным слушателям, что такое археология, что она изучает, какие возможности предоставляет исследователю. Более подробно он остановился на вкладе якутских археологов в мировую историю и о том, какие периоды представляет древнейшая история Якутии – от вопросов происхождения человека и его эволюции, до предков народа саха.

Также он представил требования, которые выдвигает археология к исследователю и те навыки, которая она ему дает. Ведь для проведения археологических работ необходим широкий кругозор и высокий уровень знаний не только по истории, но и геологии, геоморфологии, географии, биологии, петрографии, антропологии, анатомии и др. В свою очередь эти познания дают самый широкий круг общения, большие возможности личностного роста.

Коснулся Николай Сергеевич и немаловажной в наше время темы доходов археологов. По его информации, они могут зарабатывать на исполнении целевых федеральных и региональных программ, за счет выполнения государственной историко-культурной экспертизы, средств грантов и договорной деятельности.

Общение прошло с интересом, ребята интересовало где учат на археологов, как именно они ведут поиски артефактов и многое другое.

Напомним, что лекция состоялась в рамках заключенного ранее соглашения между АНИЦ и Домом детского творчества о сотрудничестве и совместной деятельности.