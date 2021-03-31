Школьникам пригородных школ повезло

С 1 апреля вводится бесплатный проезд для обучающихся 5-11 классов пригородных школ столицы

По информации Управления образования города Якутска, с 1 апреля 2021 года вводится бесплатный проезд на городском общественном транспорте для обучающихся с 5 по 11 (12) классы пригородных школ столицы, а также для школьников, которые проживают в пригородных районах столицы, но обучаются в центральных школах города. На эти цели из городского бюджета выделено 15 миллионов рублей.

«Чтобы ученик смог воспользоваться правом бесплатного проезда на городском общественном транспорте и пригородных маршрутах, общеобразовательными организациями была проведена работа по оформлению школьных транспортных карт», — сообщает Управление образования.

Школьная транспортная карта включает 60 поездок в месяц на одного ребенка. Начиная с 61 поездки проезд обучающихся оплачивается за счет собственных средств, согласно действующим тарифам на городские и пригородные перевозки по городскому округу «город Якутск».

По информации Департамента экономики Окружной администрации города Якутска, в пригородах столицы проживает более 3 тысяч обучающихся с 5 по 11 класс. Из них фактически пользуются проездом на пригородных автобусных маршрутах 1 686 детей.

Ранее о введении бесплатного проезда для школьников на маршрутах общественного транспорта и пригородного сообщения объявил и.о. главы города Якутска Евгений Григорьев.

Отметим, что в городе Якутске правом бесплатного проезда пользуются все обучающиеся начальных классов, а также обучающиеся из малообеспеченных семей с 5 по 11(12) класс.