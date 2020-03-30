30.03.2020
10:01
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Коронавирус
Школьникам из малообеспеченных семей выдадут сухие пайки
Во время дистанционного обучения, а также обучения по индивидуальной программе дети из малообеспеченных и малоимущих многодетных семей будут обеспечены ежедневным бесплатным питанием в виде так называемого «сухого» пайка – набором пищевых продуктов.
Чтобы получить их, родители должны написать заявления на имя директора школы.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики, учебные заведения сами определяют содержание набора на основании СанПин и в пределах лимитов бюджетных ассигнований. При этом замена подобного бесплатного питания на денежные средства не будет производиться.
Приказ об этом издан Минобрнауки Якутии.
Фото: SakhaLife.ru.
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