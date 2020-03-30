Школьникам из малообеспеченных семей выдадут сухие пайки

Во время дистанционного обучения, а также обучения по индивидуальной программе дети из малообеспеченных и малоимущих многодетных семей будут обеспечены ежедневным бесплатным питанием в виде так называемого «сухого» пайка – набором пищевых продуктов.

Чтобы получить их, родители должны написать заявления на имя директора школы.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики, учебные заведения сами определяют содержание набора на основании СанПин и в пределах лимитов бюджетных ассигнований. При этом замена подобного бесплатного питания на денежные средства не будет производиться.

Приказ об этом издан Минобрнауки Якутии.