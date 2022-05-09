Школьник получил серьезную травму, перебегая дорогу в неустановленном месте

Госавтоинспекция призывает и водителей, и пешеходов быть более внимательными и осторожными: в праздник возрастет интенсивность движения

8 мая около 21:30 ч. в дежурную группу БДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение от диспетчера «скорой помощи» о том, что на ул. Автодорожная произошло ДТП, имеются пострадавшие.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, предварительно, установили, что водитель 1984 г. р., управляя автомашиной Тойота Витц, следуя по ул. Автодорожная со стороны ул. К. Уткина в сторону ул. Красильникова, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2006 г.р. который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. От удара подростка отбросило на полосу встречного движения, где он ударился о стоящий в потоке автомобиль Кия Пиканто. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пострадавшего несовершеннолетнего и доставила в НЦМ РБ № 1 г. Якутска с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Школьник госпитализирован в хирургическое отделение.

Водители транспортных средств-участников ДТП имеют стаж вождения 8 и 12 лет, в момент происшествия были трезвы, за последний год за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекались.

Пострадавший несовершеннолетний учится в 9 классе одной из столичных школ, живет неподалеку от места происшествия и, вероятно, отправился в поздний час на прогулку: следом за ним дорогу перебежать пытались и другие дети. Судя по видеозаписи происшествия, практически не различимый в темноте подросток (был одет в темную одежду, световозвращающих элементов нет) буквально ринулся на проезжую часть в плотном потоке транспорта, не оставив шанса на избежание несчастья ни себе, ни водителям.

Сегодня во всех городах, поселках, в других населенных пунктах пройдут разного масштаба праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Великой Победы. Сотрудники ГИБДД республики практически в 100% составе будут обеспечивать безопасность дорожного движения во время торжеств. Сотни тысяч людей выйдут на праздник, примут участие в шествии «Бессмертного полка», отправятся в г. Якутске любоваться салютом. Среди тех, кто выйдет на праздник, будет множество детей разного возраста, пожилых пешеходов. В этой связи Госавтоинспекция просит водителей транспортных средств проявлять особенное внимание и осторожность при движении не только по автодорогам, но и во дворах, по внутридворовым проездам.

К местам праздничных мероприятий не стоит отправляться на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности: из-за большого скопления пешеходов будет высока вероятность ДТП, связанных с наездами. Сотрудники ГИБДД будут ограничивать въезд таких средств передвижения в пешеходные зоны.

Хотелось бы обратиться к родителям: проведите с детьми инструктаж по соблюдению ПДД прежде, чем отправиться на праздник или прогулку, отложите велосипед, самокат, ролики или гироскутер до другого дня, объяснив ребенку, почему при большом скоплении людей не стоит устраивать катания. Малышей, отправляясь на праздничную прогулку, держите за руку.