Школьник победил титулованных мас-рестлеров Якутии

На этих выходных в Амге прошел первый в этом году рейтинговый турнир по мас-рестлингу республиканского масштаба на призы Абсолютных чемпионов “Игр Манчаары” и РС(Я): В.Г. Шараборина, А.Е. Захарова, В.П. Артемьева, П.П. Прокопьева-Окко Бухатыыр и А.А. Баишева.

Турнир собрал сильнейших масрестлеров на данный момент и потому каждая схватка, в каждой весовой категории была захватывающей.

Хозяева турнира, под руководством самого Анатолия Баишева, завоевали по итогам больше всех медалей во всех трёх возрастных категориях. Отличный результат в их команде показал молодой школьник, выступавший в весовой категории до 65 кг – Василий Захаров. Он, по пути к своей золотой медали, одолел таких титулованных спортсменов и лидеров его весовой категории как Айсиэн Мигалкин и Сергей Слепцов, тем самым сделал весомую заявку на медаль высшей пробы в предстоящем чемпионате Республики.

Также, особый интерес среди зрителей вызвал вопрос о том, насколько успешным станет выступление семьи Баишевых. Все ожидали что все они смогут завоевать золотые медали и сотворить этакий “золотой хет-трик”, но только отец и дочь смогли подняться на высшую ступень пьедестала. Егор в своей весовой категории занял лишь третье место.

Организаторы в конце еще провели абсолютное первенство. В весовой категории до 75 кг победу одержал Александр Пшенников из команды Модун, а в категории выше победу праздновал Алексей Козлов, также из команды Модун. Ребята стали победителями не только в “абсолютке”, но и в своих весовых категориях.

Все чемпионы этого турнира стали обладателями первых рейтинговых очков и пока возглавляют список лучших.

Победители и призеры:

Мужчины

60 кг

Захаров Айаал (Амгинский улус) Неустроев Дмитрий (Амгинский улус) Нохсоров Леонид (Амгинский улус)

65 кг

Захаров Василий (Амгинский улус) Слепцов Сергей (Усть-Алданский улус) Мигалкин Айсиэн (Усть-Алданский улус)

70 кг

Пшенников Александр (Модун) Попов Иннокентий (Таттинский улус) Орлов Артур (Усть-Алданский улус)

75 кг

Рахлеев Александр (Таттинский улус) Платонов Афанасий (амгинский улус) Афанасьев Егор (СВФУ)

80 кг

Петров Сергей (Модун) Атаков Семен (СВФУ) Сергеев Николай (ЧГИФКиС)

90 кг

Моисеев Данил (Модун) Татаринов Никита (СВФУ) Баишев Егор (Амгинский улус)

105 кг

Козлов Алексей (Модун) Степанов Семен (Таттинский улус) Кузьмин Эрхан (Таттинский улус)

св. 105 кг

Киселев Сергей (Нерюнгри) Попов Евгений (ЯГСХА)

Ветераны

65 кг

Румянцев Александр (Усть-Алданский улус) Хатылаев Семен (Таттинский улус) Неустроев Иван (Амгинский улус)

75 кг

Афанасьев Михаил (Амгинский улус) Севостьянов Геннадий (Амгинский улус) Баишев Вячеслав (Амгинский улус)

85 кг

Слепцов Егор (Усть-Алданский улус) Колодезников Степан (Усть-Алданский улус) Слепцов Василий (Амгинский улус)

св. 85 кг

Баишев Анатолий (Амгинский улус) Жарин Артур (Амгинский улус) Старостин Игнат (Таттинский улус)

Женщины

50 кг

Дьячковская Татьяна (Чурапчинский улус) Окорокова Сардана (Мегино-Кангаласский улус) Слепцова Роксана (ЧГИФКиС)

55 кг

Барашкова Александра (Модун) Рожина Сима (ЧГИФКиС) Ефимова Саргылана (ЧГИФКиС)

60 кг

Трофимова Норайана (ЧГИФКиС) Шестакова Валентина (Модун) Бродникова Кэрэчээнэ (Мегино-Кангаласский улус)

65 кг

Сидорова Ассоль (СВФУ) Гоголева Надежда (Таттинский улус) Прокопьева Юлия (Чурапчинский улус)

75 кг

Попова Татьяна (Амгинский улус)

св. 85 кг

Баишева Татьяна (Амгинский улус) Христофорова Ирина (Амгинский улус) Томская Саина (СВФУ)