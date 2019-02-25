Школьник победил титулованных мас-рестлеров Якутии

На этих выходных в Амге прошел первый в этом году рейтинговый турнир по мас-рестлингу республиканского масштаба на призы Абсолютных чемпионов “Игр Манчаары” и РС(Я): В.Г. Шараборина, А.Е. Захарова, В.П. Артемьева, П.П. Прокопьева-Окко Бухатыыр и А.А. Баишева.
Турнир собрал сильнейших масрестлеров на данный момент и потому каждая схватка, в каждой весовой категории была захватывающей.
Хозяева турнира, под руководством самого Анатолия Баишева, завоевали по итогам больше всех медалей во всех трёх возрастных категориях. Отличный результат в их команде показал молодой школьник, выступавший в весовой категории до 65 кг – Василий Захаров. Он, по пути к своей золотой медали, одолел таких титулованных спортсменов и лидеров его весовой категории как Айсиэн Мигалкин и Сергей Слепцов, тем самым сделал весомую заявку на медаль высшей пробы в предстоящем чемпионате Республики.
Также, особый интерес среди зрителей вызвал вопрос о том, насколько успешным станет выступление семьи Баишевых. Все ожидали что все они смогут завоевать золотые медали и сотворить этакий “золотой хет-трик”, но только отец и дочь смогли подняться на высшую ступень пьедестала. Егор в своей весовой категории занял лишь третье место.
Организаторы в конце еще провели абсолютное первенство. В весовой категории до 75 кг победу одержал Александр Пшенников из команды Модун, а в категории выше победу праздновал Алексей Козлов, также из команды Модун. Ребята стали победителями не только в “абсолютке”, но и в своих весовых категориях.
Все чемпионы этого турнира стали обладателями первых рейтинговых очков и пока возглавляют список лучших.
Победители и призеры:
Мужчины
60 кг
- Захаров Айаал (Амгинский улус)
- Неустроев Дмитрий (Амгинский улус)
- Нохсоров Леонид (Амгинский улус)
65 кг
- Захаров Василий (Амгинский улус)
- Слепцов Сергей (Усть-Алданский улус)
- Мигалкин Айсиэн (Усть-Алданский улус)
70 кг
- Пшенников Александр (Модун)
- Попов Иннокентий (Таттинский улус)
- Орлов Артур (Усть-Алданский улус)
75 кг
- Рахлеев Александр (Таттинский улус)
- Платонов Афанасий (амгинский улус)
- Афанасьев Егор (СВФУ)
80 кг
- Петров Сергей (Модун)
- Атаков Семен (СВФУ)
- Сергеев Николай (ЧГИФКиС)
90 кг
- Моисеев Данил (Модун)
- Татаринов Никита (СВФУ)
- Баишев Егор (Амгинский улус)
105 кг
- Козлов Алексей (Модун)
- Степанов Семен (Таттинский улус)
- Кузьмин Эрхан (Таттинский улус)
св. 105 кг
- Киселев Сергей (Нерюнгри)
- Попов Евгений (ЯГСХА)
Ветераны
65 кг
- Румянцев Александр (Усть-Алданский улус)
- Хатылаев Семен (Таттинский улус)
- Неустроев Иван (Амгинский улус)
75 кг
- Афанасьев Михаил (Амгинский улус)
- Севостьянов Геннадий (Амгинский улус)
- Баишев Вячеслав (Амгинский улус)
85 кг
- Слепцов Егор (Усть-Алданский улус)
- Колодезников Степан (Усть-Алданский улус)
- Слепцов Василий (Амгинский улус)
св. 85 кг
- Баишев Анатолий (Амгинский улус)
- Жарин Артур (Амгинский улус)
- Старостин Игнат (Таттинский улус)
Женщины
50 кг
- Дьячковская Татьяна (Чурапчинский улус)
- Окорокова Сардана (Мегино-Кангаласский улус)
- Слепцова Роксана (ЧГИФКиС)
55 кг
- Барашкова Александра (Модун)
- Рожина Сима (ЧГИФКиС)
- Ефимова Саргылана (ЧГИФКиС)
60 кг
- Трофимова Норайана (ЧГИФКиС)
- Шестакова Валентина (Модун)
- Бродникова Кэрэчээнэ (Мегино-Кангаласский улус)
65 кг
- Сидорова Ассоль (СВФУ)
- Гоголева Надежда (Таттинский улус)
- Прокопьева Юлия (Чурапчинский улус)
75 кг
- Попова Татьяна (Амгинский улус)
св. 85 кг
- Баишева Татьяна (Амгинский улус)
- Христофорова Ирина (Амгинский улус)
- Томская Саина (СВФУ)