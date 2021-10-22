22.10.2021
20:20
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Общество

Школьник из Якутии участвует в шоу на центральном канале

Завтра на СТС состоится премьера шоу «Купите это немедленно» с ведущим Александром Пушным. В новом проекте поборются авторы самых необычных изобретений.

В программе участвует школьник из Нерюнгри Владислав Ижик. Он представит «умное» зеркало, позволяющее экономить время. Гаджет показывает не только отражение владельца, но и всю полезную информацию для конкретного человека. Например, список рецептов и лекарств, дневное расписание, новости. Владислав — победитель и призёр больше сорока научно-технических конкурсов в России и за рубежом.

На первом этапе герои шоу за полторы минуты попытаются доказать зрителям в зале уникальность своей разработки. Если большинство будущих потребителей проголосуют за проект, а также заинтересуются инвесторы-бизнесмены, то изобретения будут запущены в массовое производство.

Фото: телеканал СТС
Источник: Ольга Тарасова, телеканал СТС
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