Школьник из Горного улуса инициировал проведение акции «Сдай батарейку, спаси планету!»

Послание Анатолия Вензеля, ученика 8 класса МБОУ «Маганинская СОШ им. С.И. Тимофеева-Кустуктаанап»

В нашей стране каждый год на свалки поступает более 15 000 тонн использованных батареек. Они лежат там десятилетиями, отравляя воду и почву ядовитыми и токсическими веществами.

Во всём мире отработанные батарейки собирают и утилизируют отдельно от бытового мусора. Давайте же и мы поступать так же! Не забывайте, что одна единственная пальчиковая батарейка заражает 20 квадратных метров земли, 400 литров воды, отравляет два дерева, одного ёжика, тысячи дождевых червей и двух кротов. А также помните, что отравление тяжёлыми металлами, содержащимися в батарейках, приводит: к сердечной недостаточности, поражению почек и печени, поражению центральной нервной системы и даже к смерти!

Каждый год проводится экологическая акция «Сдай батарейку, спаси планету!» и мы в этом году приняли решение участвовать в этой акции. Весной вместе с мамой организовали и провели экологическую акцию по сбору использованных батареек. Сделали три тары бутылок и отправили по магазинам. Цель акции была: привлечь внимание жителей села, родителей и учащихся к проблеме раздельного сбора отходов и повысить у них сознательность и экологическую культуру. Жители села, родители и учащиеся нашей школы очень активно приняли участие в акции, так как многие семьи собирали батарейки и не знали, куда их сдать. В конце июня все тары собрали и отвезли в пункт приема г. Якутска. В итоге собрано батареек 6 кг 116 гр. Акция по сбору отработанных батареек должна организовываться в нашем селе ежегодно. И мы в сентябре второй раз организовали сбор батареек, прибавили тары в 2 раза больше, и отправили по магазинам, в школу, в детские сады и почту.

Я надеюсь, что все неравнодушные люди подключатся к нашей акции и сделают нашу Землю чище. Пусть каждый из нас будет собирать отработанные батарейки отдельно от бытового мусора, сдавать их на утилизацию. И тогда мы будем пить чистую воду, дышать чистым воздухом и наслаждаться здоровой природой.

Берегите люди Землю, берегите!