Школьница попала под колеса автомобиля
В Мегино-Кангаласском районе школьница получила множественные переломы, попав под колеса автомобиля.
Водитель пояснил, что из-за тумана, образовавшегося от впереди движущегося автомобиля, не заметил несовершеннолетнюю на нерегулируемом пешеходном переходе
5 декабря в Мегино-Кангаласском районе 15-летняя школьница попала под колеса автомобиля. Установлено, что ДТП произошло утром около 8 часов 15 минут в селе Майя по улице Самсонова. Водитель (1983 г.р.) на «Тойоте Приус» на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и совершил наезд на школьницу.
Несовершеннолетняя была госпитализирована с множественными переломами в медучреждение.
Водитель пояснил, что из-за тумана, образовавшегося от впереди движущегося автомобиля, не заметил человека.
Со слов пострадавшей, он шла в школу, переходила через нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный дорожными знаками. На одежде, на вещах девочки отсутствовали световозвращающие элементы, была в наушниках и в капюшоне.
Водитель был трезв. Он имеет водительское удостоверение по категории А, А1, В, В1, М и более 20 лет стажа вождения.
Госавтоинспекция республики просит соблюдать Правила дорожного движения и призывает водителей, особенно в зимнее время (туман, метель, снегопад, снежная пыль от транспорта) проявлять максимальную бдительность и осторожность на дорогах республики, будьте крайне внимательны при проезде пешеходных переходов, возле остановок общественного транспорта, во дворовых территориях, возле детских учреждений итд.
— Напоминаем, что до середины декабря с целью активизации работы по безопасности пешеходов в республике проводится профилактическое мероприятие “Внимание, пешеход!”, — сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)
+7 (999) 174-67-82
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