В Мегино-Кангаласском районе школьница получила множественные переломы, попав под колеса автомобиля.

Водитель пояснил, что из-за тумана, образовавшегося от впереди движущегося автомобиля, не заметил несовершеннолетнюю на нерегулируемом пешеходном переходе

5 декабря в Мегино-Кангаласском районе 15-летняя школьница попала под колеса автомобиля. Установлено, что ДТП произошло утром около 8 часов 15 минут в селе Майя по улице Самсонова. Водитель (1983 г.р.) на «Тойоте Приус» на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и совершил наезд на школьницу.

Несовершеннолетняя была госпитализирована с множественными переломами в медучреждение.

Водитель пояснил, что из-за тумана, образовавшегося от впереди движущегося автомобиля, не заметил человека.

Со слов пострадавшей, он шла в школу, переходила через нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный дорожными знаками. На одежде, на вещах девочки отсутствовали световозвращающие элементы, была в наушниках и в капюшоне.

Водитель был трезв. Он имеет водительское удостоверение по категории А, А1, В, В1, М и более 20 лет стажа вождения.

Госавтоинспекция республики просит соблюдать Правила дорожного движения и призывает водителей, особенно в зимнее время (туман, метель, снегопад, снежная пыль от транспорта) проявлять максимальную бдительность и осторожность на дорогах республики, будьте крайне внимательны при проезде пешеходных переходов, возле остановок общественного транспорта, во дворовых территориях, возле детских учреждений итд.

— Напоминаем, что до середины декабря с целью активизации работы по безопасности пешеходов в республике проводится профилактическое мероприятие “Внимание, пешеход!”, — сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)