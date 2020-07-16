Школьница из Якутска в команде открыла новый остров

Школьная проектная группа «Рисксат» обнаружила новый остров в заливе у ледника Вилькицкий Южный Северного острова архипелага Новая Земля.

Этот остров стал четвертым по счету открытием новых островов в акватории российских вод. Оно стало возможно, благодаря обработке спутниковых снимков, группой школьников во главе с научными руководителями: Ольгой Юрьевной Мороз и Алексеем Анатольевичем Кучейко. Наставники возглавляют компанию «РИСКСАТ» (RISKSAT), являются научными руководителями летней профориентационной школы «Арктика и Космос» города Якутска, проектной мониторинговой группы школьников по дистанционному зондированию Земли «РИСКСАТСАХА».

В проектную группу в составе 8 юных первооткрывателей вошли школьники из разных городов России: Троицк, Тула, Дедовск, Венев, Санкт-Петербург, Гатчина, Якутск. Татаринова Анастасия из города Якутска является воспитанницей Центра технического творчества, ученицей Маганской СОШ.

«В данной работе наша проектная группа «РискСат», в которую входят ребята из разных регионов России, по данным спутниковой съемки обнаружила новый остров в заливе у ледника Вилькицкий Южный Северного острова архипелага Новая Земля. Остров был обнаружен 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявший остров с отступавшим ледником. Особенностью открытого нами острова является наблюдение за его образованием в режиме онлайн по открытым спутниковым изображениям. Один из спутников, которые мы использовали в нашем исследовании — Sentinel-2, так как он имеет хорошее пространственное разрешение (10 м). Сейчас мы сотрудничаем с комплексной экспедицией Северного флота, для проведения дальнейших работ. С помощью дистанционного зондирования Земли я выполняю проектные работы под руководством Алексея Анатольевича Кучейко на протяжении уже нескольких лет. Для меня это необычный и интересный опыт. Своё открытие мы посвятили памяти лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Титова Германа Степановича, которому исполнилось бы 85 лет в текущем году. Очень удивительно быть частью открытия нового неизведанного!» — поделилась своим впечатлением о работе в проекте Татаринова Анастасия.

Размеры нового острова 410 м × 200 м, площадь – 5,6 га, координаты центра — 75°33’50.89″с.ш., 58°18’14.76″в.д. Высота острова вместе с оставшимся ледяным покровом составляет 12-27 м. На снимке за 9 июля был запечатлен момент обрушения ледяной перемычки. На следующие сутки вместо ледяной перемычки уже виден пролив шириной около 80 м. По измерениям первооткрывателей, высота рухнувшей ледяной стенки составляла около 20 м. В заливе находятся два крупных айсберга размером более 100 м.

Поздравляем всех ребят и руководителей компании «РИСКСАТ» с новым очередным открытием!