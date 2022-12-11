11.12.2022
18:28
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Спорт
Школьница из Якутии победила в мас-рестлинге на «Кубок Кавказа-2022»
Финальное выступление Веры Чичигинаровой на Всероссийских соревнованиях «Кубок Кавказа-2022» (категория 16-17 лет) город Владикавказ.
Напомним, ученица 11 класса 1 Хомустахской СОШ им.Д.Ф.Алексеева, воспитанница Соловьева С.Ю-тренера Центра «Модун» Чичигинарова Вера-чемпионка Всероссийских соревнований «Кубок Кавказа-2022» (категория 16-17 лет) (г.Владикавказ).
Источник: yakutsk_newss
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