11.12.2022
18:28
297

Спорт

Школьница из Якутии победила в мас-рестлинге на «Кубок Кавказа-2022»

Финальное выступление Веры Чичигинаровой на Всероссийских соревнованиях «Кубок Кавказа-2022» (категория 16-17 лет) город Владикавказ.

Напомним, ученица 11 класса 1 Хомустахской СОШ им.Д.Ф.Алексеева, воспитанница Соловьева С.Ю-тренера Центра «Модун» Чичигинарова Вера-чемпионка Всероссийских соревнований «Кубок Кавказа-2022» (категория 16-17 лет) (г.Владикавказ).

Источник: yakutsk_newss

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх