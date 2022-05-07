Школьница из Покровска стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады

Мария Полторыхина, ученица 10 класса Покровской средней школа №2 стала первым призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету искусство (МХК) за всю историю участия Республики Саха (Якутия) во Всероссийской олимпиаде школьников. Наставник и учитель, подготовивший Марию — Латышева Зинаида Ивановна, учитель русского языка высшей категории Покровской средней школы №2 с УИОП.

Заключительный этап XII всероссийской олимпиады школьников по предмету «Искусство (мировая художественная культура)» в этом году проходил в Казани.

223 школьника из 70 субъектов Российской Федерации приняли участие в завершающих соревнованиях, который состоял из двух туров индивидуальных состязаний участников: теоретического и творческого. Туры проводились последовательно в разные дни по заданиям, разработанным Центральной предметно-методической комиссией. Итоги олимпиады были оглашены 23 апреля т.г.

В этом году участник из Республики Саха (Якутия) впервые принимал участие на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК).

“Благодарим школу и родителей, а также партнеров Малой академии наук Республики Саха (Якутия) и Институт образования Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” за успешный вклад в развитие воспитанника, за неоценимую финансовую и интеллектуальную поддержку!”, — сказал Василий Павлов, ректор Малой академии наук Якутии.