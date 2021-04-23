Школьная уборщица отстояла свои права

Прокуратура Намского района Якутии провела проверку по обращению местной жительницы о проверке законности ее увольнения с должности уборщика служебных помещений одной из школ района за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.

Установлено, что работодателем при увольнении заявительницы допущены грубые нарушения трудового законодательства. Так, ей не представлена возможность предоставить объяснение по данным о нарушении трудовой дисциплины, служебная проверка проведена не полно, при этом увольнение её с работы оформлено с нарушением Трудового кодекса РФ, она также не ознакомлена с приказом об увольнении.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес работодателя представление, по результатам рассмотрения которого женщина восстановлена на работе в прежней должности, ей выплачен средний заработок за время вынужденного прогула.

Кроме того прокуратура возбудила в отношении руководителя образовательного учреждения дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое находится на рассмотрении.