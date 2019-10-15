Школа здоровья приглашает пенсионеров на семинары

Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) совместно со школой третьего возраста провели семинар для людей пенсионного возраста на тему «Питание anti-age или как оставаться вечно молодым, соблюдая правильное питание».

Семинар провела Марина Дьячковская (в инстаграм — @evitaleto), дипломированный специалист в области питания (магистерская степень по специальности «Общественное здравоохранение и здоровье населения»), велнес-коуч и спортивный нутрициолог, которая с 2018 года живет в Непале и является организатором авторских туров в Гималаях.

Во время семинара слушатели школы третьего возраста узнали о том, как оставаться в тонусе благодаря здоровым продуктам, в каком возрасте переходить на осознанное питание, основы anti-age кухни, мировые тренды и основные принципы оздоровительного питания. Во время семинара поступило много вопросов о путешествиях по Гималаям, много ли пожилых людей путешествуют по горам. Марина отметила, что в Гималаях среди туристов средний возраст за 50+, многие пенсионеры из стран Европы, из Японии, Кореи путешествуют пешком по горам.

Иван Слепцов, председатель регионального совета сторонников партии «Единой России» отметил, что проект «Центр поддержки гражданских инициатив» реализуется в Якутии с этого года. Центр проводит консультации для граждан и НКО по участию в различных грантовых конкурсах, а также ежемесячно проводит добровольческие тематические акции. В этот месяц Центр поддержки гражданских инициатив напоминает о вопросах активного долголетия и сохранения здоровья для лиц пенсионного возраста, и пожилых людей, необходимости ранней профилактики заболеваний.

В течение октября ЦПГИ организует и проводит серию мастер-классов, лекций и семинаров по возможностям самореализации для людей пенсионного возраста. Следующее мероприятие пройдет 18 октября с 14:00, также совместно со школой третьего возраста на тему «Скандинавская ходьба как профилактика и лечение болезней опорно-двигательного аппарата». Приглашаем граждан принять участие в мастер-классе, по вопросам можно обращаться по номеру 8(924)664-19-75.