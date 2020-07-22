22.07.2020
14:14
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Экономика

Школа в Якутске получит более 263 млн рублей из федерального бюджета

Якутия получит порядка 263 млн рублей федеральных средств на строительство школы.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минстрою России из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ федерального проекта «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в размере 4097060,1 тыс. рублей.

Это делается для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях обеспечения ввода в эксплуатацию жилья в рамках проектов по развитию территорий в объеме 412,46 тыс. кв. метров.

Якутия в рамках распределения этих субсидий получит более 263 млн. рублей, которые будут направлены на строительство школы в 203-м микрорайоне г. Якутска на 360 мест. Объект планируется ввести в работу в этом году.

Это результат кропотливого труда и многочисленных рабочих встреч главы республики, членов правительства региона на уровне Правительства РФ, в том числе в министерстве строительства страны.

Напомним, что также республике, согласно другому распоряжению Правительства РФ, опубликованному ранее, будут выделены дополнительные средства в размере 480 млн рублей на тушение лесных пожаров.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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