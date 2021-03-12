Школа в Чурапчинском улусе изготовила защитные экраны для медиков

Коллективу Чурапчинской больницы вручены защитные экраны, изготовленные в Сыланской школе.

В Чурапчинском улусе подписано соглашение о сотрудничестве между Сыланской средней школой имени Г.П.Башарина и Центральной улусной больницей имени П.Н.Сокольникова. Стороны договорились сотрудничать по таким перспективным направлениям, как профориентация, изучение истории здравоохранения улуса, вопросы здравоохранения учащихся и т.д. Коллективу больницы вручены защитные экраны для сотрудников, которые были произведены в стенах Сыланской школы.

«Надеемся, что, интегрируя здравоохранение, науку и технологии, будет многое реализовано в области здравоохранения населения, будут построены больницы с новейшим оснащением, современными оборудованиями, что в конечном итоге обеспечит здоровье каждого жителя», — делится директор школы Николай Дьяконов.

Специалисты больницы: педиатр, невролог, лор, эндокринолог, узист, окулист провели осмотр детей 2003-2006 и 2011 г. рождения.

В мероприятии школы приняли участие главный врач ЦУБ Артем Ксенофонтов, его заместитель Александра Седалищева, фельдшер Сыланской участковой больницы имени В.М.Макарова Саргылана Христофорова.

Отметим, что в Чурапчинском улусе 2021 год глава улуса Андрей Ноговицын объявил Годом здоровья. Организации района выразили готовность активно участвовать в реализации проекта «Года здоровья в улусе».