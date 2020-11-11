Школа социального волонтерства в условиях пандемии

10 ноября состоялась онлайн школа социального волонтерства с участием Александра Гезалова — общественного деятеля, эксперта по вопросам защиты детства и профилактики сиротства. Сегодня Фонд «Семья для ребенка» реализует проект для поддержки выпускников детских домов в период пандемии. Наставники и волонтеры фонда узнали про социальные технологии и методы волонтерской работы. Всего в онлайн-школе приняли участие 170 человек.

Волонтеры — это неотъемлемая часть практически любого социального проекта. Сегодня Фонд «Семья для ребенка» реализует несколько проектов, и каждый из них нуждается и поддерживается волонтерами. В 2017 г. Фонд при поддержке Александра Гезалова и АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО создал свой собственный Наставнический центр для выпускников организаций для детей-сирот. С тех пор эксперт является другом фонда, каждый год приезжает в Якутск с образовательными семинарами, тренингами, книгами и проводит дружественные встречи с волонтерами и наставниками фонда. Александр выстроил одну из самых успешных и эффективных школ социального волонтерства в России, где желающие могут пройти обучение и стать профессионалами. Вчера в онлайн школе эксперт рассказал про практики волонтерства, как люди приходят помогать и как важно сохранить их для НКО, каким требованиям должна отвечать общественная организация, чтобы к ним пришли волонтеры. И также разобрал мотивацию человека, который желает помогать другим. И подчеркнул, что добровольчество — это не подвиг, а гражданская позиция человека.

«Меня как руководителя проекта, пригласили принять участие в онлайн школе социального волонтерства. Мы работаем с 2014 г. и позиционируем себя как добровольческий проект. Наши добровольцы — это сами благополучатели проекта — пациенты с тяжелыми заболеваниями почек, а также их близкие родственники и врачи, — рассказала Наталия Каратаева, руководитель проектов Ассоциации частных медицинских клиник и центров Якутии. «Сегодня мы реализуем социальные проекты в помощь нашим благополучателям в период пандемии. И перед нами встала задача не только привлекать новых добровольцев из числа наших пациентов, но и обучать и мотивировать проверенных, опытных добровольцев и включать их в нашу команду. Несомненно, Школа социального волонтерства для нас была очень полезна и мы сейчас думаем как более эффективно применять полученные технологии».

Фонд «Семья для ребенка» в течении 7 лет занимается поддержкой выпускников детских домов. Сегодня фонд реализует проект «Центр поддержки выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Компас будущего»», в рамках которого и прошла онлайн-школа социального волонтерства в партнерстве с АНО «Наставнический центр Александр Гезалов». Также выпускникам детских домов в период пандемии передадут продуктовые наборы, в том числе и специальные наборы для новорожденных. Это не только детская одежда, питание и средства гигиены, но кроватки для младенцев. Также выпускники могут сдать бесплатный анализ на COVID-19 и получат средства индивидуальной защиты в период пандемии. Центр поддержки выпускников детских домов приглашает пройти обучение и стать социальными волонтерами для проектов фонда «Семья для ребенка». Для этого нужно связаться по телефонy 89142759941, 89142391334, e-mail: fond-7ya.ru, сайт фонда: www.fond-7ya.ru.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.