Школа политического образования выехала в Борогонцы

На встречу с лекторами и модераторами прибыло более 30 активистов Усть-Алданского района, представляющие не только местное отделение партии. Послушать партийцев приглашаются секретари первичных отделений, депутаты фракции «Единая Россия» в районных и поселковых советах и все, кто считает свои убеждения близкими ее целям и принципам.

О целях и задачах, стоящих перед «единороссами», рассказал присутствующим 1-й заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Александр Ильин. Об истории возникновения «Единой России» слушатели узнали от руководителя якутского отделения Всероссийской общественной организации «Общество «Знание» Петра Николаева. Он представил вниманию слушателей лекцию о первых шагах Партии, ее развитии и становлении.

Заместитель руководителя ЯРО ВПП «ЕР» по агитационно-пропагандистской работе Айталина Нестерова познакомила участников Школы с особенностями организации работы в медиапространстве. Современные СМИ включают социальные сети и мессенджеры, работа с которыми требует определенные методы и навыки.

Начальник организационного отдела Исполкома регионального отделения «Единой России» Анна Павлова осветила тонкости темы «Избиратель-депутат».

Следом слово предоставили члену регионального штаба ЯРО ВОО «Молодая Гвардия «Единой России» Жаклин Алексеевой. Она познакомила слушателей с деятельностью МГЕР, рассказала об участии молодежи в экологических проектах, создании добровольческих отрядов и о том, как можно вступить в ряды «молодогвардейцев».

Завершило лекционный день выступление начальника учебно-методического отдела АО ДПО «Бизнес школа РС(Я)» Альбины Ершовой.

В заключение учебы каждый слушатель получил сертификат участника ШПО.