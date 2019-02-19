Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе

Сегодня состоялось четвертое мероприятие Школы политического образования Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия». Прошло оно в селе Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса.

В Нижнем Бестяхе узнать новое от первых лиц ЯРО Парии «Единая Россия» пришло более двух сотен участников. И, так же как и накануне на занятиях Школы политического образования в Амгинском улусе, организаторам приятно было увидеть много молодых лиц.

Перед слушателями выступил руководитель Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Леонида Шибаева. После лектор ШПО, руководитель Якутского регионального отделения ООО Общество «Знание» России Петр Николаев познакомил присутствующих с историей возникновения партии «Единая Россия». Он провел тренинги, в которым с большим интересом участвовали все желающие. Молодежь провела задания лектора в виде подвижных игр, что тоже служит одной из форм подачи и закрепления новой информации.

Слушатели познакомились с заместителем руководителя Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Айталиной Нестеровой. Она рассказала о структуре современных СМИ, организации деятельности сферы масс-медиа.

В заключение о деятельности ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» прошла лекция и.о. руководителя аппарата ЯРО «МГЕР» Михаил Попов и начальник учебно-методического отдела АО ДПО «Бизнес школа РС(Я)» Альбина Ершова.

В конце участники Школы политического образования получили сертификаты участников.