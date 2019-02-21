Школа политического образования собрала участников в Нижнем Бестяхе

На этой неделе состоялось четвертое мероприятие Школы политического образования Якутского регионального отделения Партии «Единая Россия». Учеба прошла в селе Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса.

Узнать новое от первых лиц ЯРО Партии «Единая Россия» пришли секретари первичных отделений, депутаты фракции «Единая Россия» в районных и поселковых советах – всего более сорока участников. И, так же как и накануне на занятиях Школы политического образования в Амгинском улусе, организаторам приятно было увидеть множество молодых лиц.

Напомним, первые занятия Школы политического образования прошли в последние дни уходящего 2018 года в Якутске. Следующим на очереди был Покровск (6 февраля 2019 г.). И на этой неделе организаторы провели учебу для членов Партии на местах – в Амге и Нижнем Бестяхе. Всего было охвачено более 250 слушателей.



Перед мегино-кангаласскими активистами выступил руководитель Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Леонид Шибаев. От Леонид Анатольевича присутствующие узнали о целях и задачах, стоящих перед партией в современных условиях.

После лектор ШПО, руководитель Якутского регионального отделения ООО Общество «Знание» России Петр Николаев познакомил присутствующих с историей возникновения партии «Единая Россия».

Слушатели познакомились с заместителем руководителя Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Айталиной Нестеровой. Она рассказала о структуре современных СМИ, организации деятельности сферы масс-медиа.

В заключение о деятельности ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» прошла лекция и.о. руководителя аппарата ЯРО «МГЕР» Михаил Попов и тренер Бизнес школы РС(Я) Альбина Ершова. Оно провела тренинги, в которых с большим интересом участвовали все желающие. Молодежь выполняла задания лектора в виде интеллектуальных и подвижных игр, что тоже служит одной из форм подачи и закрепления новой информации.

В конце участники Школы политического образования получили сертификаты участников.