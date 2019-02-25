Школа плюс вуз: модель взаимодействия

Вот уже скоро начнется приемная кампания на 2019-2020 учебные годы. Большинство школьников определяются с выбором предметов, которые будут сдавать в качестве единого государственного экзамена. Центральная приемная комиссия Якутской ГСХА совместно с преподавателями проводят выездные консультации. Они побывали в общеобразовательных учреждениях Намского, Чурапчинского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Верхневилюйского, Хангаласского улусов. Завтра, 26 февраля, группа выезжает в Усть-Алданский улус. Далее,в марте преподаватели и студенты посетят Мегино-Кангаласский, Амгинский, Усть-Майский, Кобяйский, Оймяконский улусы.

В некоторых улусах профориентационные мероприятия проводятся при поддержке профильных управлений администраций. Так в Таттинском улусе специалисты управления сельского хозяйства и руководители школ приняли активное участие при формировании маршрута и графика, где проходили занятия.

2018 год завершили с профориентационными выездами в школы с.Техтюр, Улах-Ан и Октемцы Хангаласского района, с. Табага, с. Хатассы, с. Табага,а также Горный, Усть-Алданский и Амгинский районы. Помимо профориентационной встречи, преподавателями Академии организуются консультация по ЕГЭ.

Профориентация в настоящее время рассматривается как важнейшая государственная задача. Необходимо найти методы и формы к ее решению, которые позволят каждому молодому человеку выбрать наиболее подходящую профессию и принести максимальную пользу обществу. Важно уйти от формального подхода, а найти такие направления в этой работе, чтобы молодой человек как можно раньше профессионально определился, чтобы в процессе обучения приобрёл общекультурные и профессиональные компетенции, которые, действительно, помогут ему стать востребованным и успешным. Для этого необходим конструктивный диалог всех заинтересованных сторон: школы, работодателей, вузов, колледжей, власти. Сегодня профориентация требует инноваций, а именно: внедрение элементов профориентации непосредственно в сам учебный процесс, чтобы показать ребёнку ценность профессиональной деятельности вообще и донести мысль о необходимости найти своё место в социуме, вне зависимости от того, кем конкретно, он будет работать.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года «Стратегия 2020» одним из решающих факторов конкурентоспособности государства названо высокое качество человеческого потенциала. Однако, как отмечается в том же документе, «человеческий капитал используется недостаточно эффективно, нарушена координация между рынками труда и образования, примерно каждый третий занятый не использует имеющиеся у него знания и профессиональные навыки». Социально-трудовые отношения, связанные с профессиональной ориентацией индивида, определяются экономическими, социальными, психологическими и правовыми аспектами взаимосвязей индивидуумов и социальных групп и складываются в целостную систему профориентации населения.В последние годы активно развивается система социального партнерства с заинтересованными работодателями, без которых реализация современных форматов профориентационной работы была бы невозможна. Профессиональная ориентация молодежи как часть всестороннего и гармоничного развития личности приобретает огромное значение. Сегодня не только государство координирует эту работу, но и республика.

Как отмечает ректор Якутской ГСХА Иван Слепцов: «Якутская ГСХА реализуя концепцию непрерывности и преемственности высшего и среднего образования, проводит совместную работу с образовательными организациями в тесном сотрудничестве. Работа профессорско-преподавательского коллектива Академии направлена на освоение новых технологий, внедрение активных форм обучения, вовлечения для существенной дифференциации содержания обучения с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ. Двустороннее взаимовыгодное сотрудничество «школа плюс вуз» в образовательном пространстве школ выступает ресурсом инновационной деятельности преподавателя, его профессионального мастерства и направлено на решение задач, стоящих перед современным инновационным учебным заведением».

Методическая поддержка педагогической деятельности коллектива – приоритетное направление нашего сотрудничества со школами. В школах создаются условия для вовлечения в научно-исследовательскую деятельность максимально широкого круга учителей и учащихся. В условиях профильного обучения в вариативную часть учебного плана включены элективные курсы и групповые занятия, которые курируют преподаватели вуза. На практике реализуются научно-обоснованные учебные программы, апробируются научно-методические пособия, формируется нормативная база по индивидуальному и дифференцированному обучению, готовятся к публикации методические пособия по внедрению инновационных технологий. Под непосредственным руководством ученых Якутской ГСХА в учебный план агрошкол включены элективные курсы по профильным циклам: агрономия, ветеринария, ландшафтный дизайн, экономика и др. Практикоориентированные курсы для учащихся 10-11 классов «Экономика и право», «Основы агрономии», «Технология общепита» с одной стороны, позволяют:

ввести в практику комплексы дидактических материалов по отдельным дисциплинам;

разработать педагогические условия организации учебного процесса, необходимые для формирования определенных умений, навыков, компетенций учащихся;

апробировать в инновационном режиме идеи учителей-новаторов, создать на основе развития идей свою методику, технологию.

С другой стороны, такие курсы по выбору способствуют эффективной подготовке учащихся к ЕГЭ. Предусматривается репетиционное тестирование по предметам единого государственного экзамена по программе «ЕГЭ-тренажер». Программа включает большой банк тестовых заданий, различные режимы тестирования, возможность выбора уровня сложности и использования «подсказки», консультация опытных преподавателей-предметников. Для учителей школ академией организуются обучающие семинары, мастер-классы, тренинги по подготовке к ЕГЭ.

Еще одно главное направление сотрудничества – организация и методическая поддержка работы агропрофилированных школ. Научное руководство учёных Якутской ГСХА проявляется уже на подготовительном этапе при формулировке идеи, определении цели и приоритетов, проектировании работы по методической проблеме в современном агропрофильном обучении.

Третье направление – руководство научно-исследовательской работой учащихся.

Выявление и обучение учащихся с повышенными способностями и склонностями к научно-исследовательской деятельности как на профессиональном, так и на допрофессиональном уровне.

Использование в учебном процессе системы вариативных заданий, способствующих развитию логических умений и творческих способностей учащихся.

Совместное обучение учащихся навыкам исследовательской работы (выбор темы, цель, задача, объект, предмет, анализ литературы, исследовательская часть, научный стиль, доклад).

Представление докладов учащихся на научных конференциях, в интеллектуальных конкурсах и фестивалях.

В современных условиях обновления содержания и парадигмы аграрного образования, образовательно-воспитательный процесс по-прежнему представляет собой взаимодействие ученика, учителя и преподавателя. Поэтому на другой чаше весов научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях лежит профессиональная компетентность учителя-предметника. В данном аспекте научно-исследовательская деятельность стимулирует профессиональное самосовершенствование учителя, способствует самореализации педагога и совершенствованию его творческого потенциала:

благодаря активному участию в научно-исследовательской работе учитель приобретает и закрепляет за собой определенный статус в образовательном учреждении;

обучение помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его более восприимчивым к внешним изменениям;

научно-исследовательская деятельность стимулирует профессиональное развитие педагога.

Особое внимание уделяется организации совместной внеклассной деятельности учащихся школ, преподавателей и студентов Якутской ГСХА по следующим направлениям: профессиональное самоопределение, межпредметная интеграция знаний, проектная деятельность и др.

Образовательное пространство школы построено на принципах содружества и сотворчества учащихся, педагогов, родителей и учёных. Создается система ранней профориентации, и школьники приобщаются к довузовской системе обучения уже в стенах школы. По результатам мониторинга, выпускники агропрофилированных школ быстрее других адаптируются к условиям обучения в высшей школе. Большинство выпускников агрошкол являются успешными студентами, занимают лидирующие места в учебных рейтингах вуза. Многие целенаправленно занимаются научной деятельностью, что свидетельствует о высоком уровне профессионального самоопределения выпускников.

Считаем, что результаты нашего сотрудничества высоки: обеспечивается непрерывность и преемственность среднего и высшего образования, повышается образовательный уровень учащегося и расширяется диапазон развития его личности.