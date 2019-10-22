Школа магии «Гольдвардс» приглашает…

Дорогие ребята! Только во время каникул с 4 по 8 ноября театр эстрады приглашает вас в школу магии «Гольдвартс». Иллюзионист Алексей Гольдеров научит вас азам фокусов и возможно, вы сами когда-нибудь станете прославленным иллюзионистом!

9 ноября с 12.00 выпускники школы магии примут участие в отчетном концерте школы!

Если вы хотите узнать секреты иллюзионистов, если вам интересен мир Магии, то вам путь в «Гольдвартс»!

Количество участников ограничено!

Стоимость обучения всего 1000 рублей!

Заявки принимаются по тел: 89142850170