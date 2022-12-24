Школа №25 Якутска отметила 60-летний юбилей

24 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25 городского округа «город Якутск». В мероприятии принял участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Восьмилетняя школа №25 была открыта в декабре 1962 года. В 1989 году по ходатайству администрации школы, родительского комитета и на основании решения Якутского городского совета рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов школа была реорганизована в среднюю. За все эти годы школа выпустила 59 выпусков. Среди выпускников 11 серебряных и 9 золотых медалистов.

За 60 лет школой управляли 5 директоров. Первым директором школы до 1966 года был Молот Сергеевич Слепцов. Затем школу возглавляли Березовская Римма Дмитриевна, Хвостылева Светлана Юрьевна, Комарова Альбина Арсеньевна.

Сегодня директором школы №25 является Захаров Иван Юрьевич. В ней работают 104 человека, из них 60 педработников. С 2015 года на балансе школы находится исследовательский центр — эко-комплекс «Кэнкэмэ», где каждое лето школьники и учителя изучают флору и фауну. Помимо этого, у обучающихся в школе №25 есть возможность заниматься художественной гимнастикой не выходя из школы, также здесь готовят сборную команду республики по художественной гимнастике.

С поздравительной речью на мероприятии выступил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов. Он отметил вклад педагогов, работников и ветеранов школы в формирование и развитие системы образования города Якутска, а также выразил благодарность за добросовестный, высококвалифицированный труд, самоотверженность и отдачу любимому делу.

«60 лет — это определенный рубеж, высокая ступень, на которую нужно было подняться. За эти годы школа прошла большой путь, выпустила множество ребят, которые достигли в жизни профессиональных высот. История школы №25 богата своими традициями, в ней успешно реализуются многие проекты и работают современные учителя. Они вкладывают в учеников все самое лучшее, доброе и светлое. Именно от их мудрости, терпения и усидчивости зависит то, каким вырастет будущее поколение наших горожан», — сказал председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

В завершение Альберт Семенов наградил учителей и работников школы юбилейными медалями «200 лет представительному органу города Якутска», Почетными грамотами Якутской городской Думы с нагрудным знаком «Знак признания заслуг» и благодарностями председателя Якутской городской Думы.