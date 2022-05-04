04.05.2022
16:33
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Желток

Школа №21 бесплатно раздавала старую школьную мебель — телеграм

Аттракцион невиданной щедрости сегодня устроила столичная школа номер 21 — сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Примерно в обед по мессенджеру ватсап прошла инфа что там бесплатно раздают старую школьную мебель. Кто шустрее и на машинах массово повалил на улицу Богатырёва. Хватали буквально всё — добротные парты, столы, стулья, скамейки, шкафы. Правда спустя примерно два часа после наплыва любителей халявы, администрация решила что хватит и закрыла площадку на ключ.

Фото: https://t.me/djiikey
Источник: https://t.me/djiikey
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