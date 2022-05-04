Школа №21 бесплатно раздавала старую школьную мебель — телеграм

Аттракцион невиданной щедрости сегодня устроила столичная школа номер 21 — сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Примерно в обед по мессенджеру ватсап прошла инфа что там бесплатно раздают старую школьную мебель. Кто шустрее и на машинах массово повалил на улицу Богатырёва. Хватали буквально всё — добротные парты, столы, стулья, скамейки, шкафы. Правда спустя примерно два часа после наплыва любителей халявы, администрация решила что хватит и закрыла площадку на ключ.