Шкипер баржи Лариса Пшеничная удостоена высокой награды

В эти майские дни министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев наградил за многолетний и добросовестный труд нагрудным знаком «Отличник транспортного комплекса РС (Я)» шкипера баржи «МП-2504» Ларису Пшеничную. Новая награда Минтранса учреждена 13 апреля 2022 года и Лариса Эдуардовна – первая награждённая из ПАО «ЛОРП».

Баржа «МП-2504» приписана к флоту Жатайского судоремзавода. По итогам навигации 2021 года работа речников признана положительной – выполнены все производственные планы без транспортных происшествий. Прошлогодняя навигация была одной из сложнейших за последние 10 лет из-за задымленности, в связи с лесными пожарами, и мелководьем на всем протяжении р. Лена. Но, несмотря на это, баржа перевезла тысячи тонн цемента, песка, бутового камня, щебня, каменного угля, круглого леса для получателей р. Вилюй, Лены и др.

Коллектив ПАО «ЛОРП» сердечно поздравляет Ларису Эдуардовну с высокой наградой и желает крепкого здоровья, благополучия и успешной плодотворной работы!