Широка страна моя родная: дети рисуют

Рисунки, выполненные на бумаге с помощью карандашей, гуаши, акварели, фломастеров, представлены на выставке в фойе Управления. Все они содержат красочные изображения любимых, памятных и знаковых мест России, семьи, природы.

Дети сотрудников УФСИН приняли участие в конкурсе рисунков: «Широка страна моя родная».

Конкурс проведен в рамках Года культурного наследия народов России с целью популяризации детского художественного творчества, активизации работы по нравственному, духовному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

По итогам конкурса по решению членов комиссии победителями стали:

София Бабикова, 12 лет (дочь сотрудника исправительной колонии № 1);

Андрей Атласов, 15 лет (сын сотрудника отдела по конвоированию);

Радомир Миронов, 5 лет (сын сотрудника отдела по конвоированию).

Приза зрительских симпатий удостоена Гюзель Разакова, 14 лет (дочь сотрудника следственного изолятора).