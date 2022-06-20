Широка страна моя родная: дети рисуют
Рисунки, выполненные на бумаге с помощью карандашей, гуаши, акварели, фломастеров, представлены на выставке в фойе Управления. Все они содержат красочные изображения любимых, памятных и знаковых мест России, семьи, природы.
Дети сотрудников УФСИН приняли участие в конкурсе рисунков: «Широка страна моя родная».
Конкурс проведен в рамках Года культурного наследия народов России с целью популяризации детского художественного творчества, активизации работы по нравственному, духовному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения.
По итогам конкурса по решению членов комиссии победителями стали:
София Бабикова, 12 лет (дочь сотрудника исправительной колонии № 1);
Андрей Атласов, 15 лет (сын сотрудника отдела по конвоированию);
Радомир Миронов, 5 лет (сын сотрудника отдела по конвоированию).
Приза зрительских симпатий удостоена Гюзель Разакова, 14 лет (дочь сотрудника следственного изолятора).
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