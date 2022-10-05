Шикарный подарок учителям от Сахатранснефтегаза

Ура! Квартал Учителей газифицирован в селе Чурапча!

В рамках социальной газификации завершены строительно-монтажные работы по программе социальной газификации в квартале Учителей в с. Чурапча Чурапчинского улуса. Первые пуски газа в дома жителей уже производятся. Об этом сообщил генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников в своем телеграм-канале.

Ранее этот микрорайон не был газифицирован. Для создания технической возможности с привлечением подрядной организации уложено 4,25 км распределительных сетей, на сегодняшний день выведено 23 газопровода-ввода к границам домохозяйств.

-Квартал Учителей – отдельный микрорайон в районном центре Чурапчинского улуса с большой перспективой газификации, поскольку с приходом сетевого газа в микрорайоне начата активная застройка. В квартале имеется порядка 250 земельных участков. Сельчане строятся, затем регистрируют домовладение и подают заявки на социальную газификацию, поэтому «Сахатранснефтегаз» в ближайшем будущем ожидает большой объем работы по этому кварталу. Врезка распредсети произведена, первые пуски газа в дома уже состоялись, – поделился Алексей Колодезников.

Всего по улусу по программе социальной газификации в этом году ожидают подключения 569 заявителей – столько договоров с заявителями заключено для исполнения в 2022 году.