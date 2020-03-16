«Шикарно» – Известная зоозащитница Илона Броневицкая о пункте передержки животных в Якутске

Илона Броневицкая посетила в Якутске ППБЖ и, вопреки старательно муссируемым слухам в среде радиальных российских зоозащитников из многих российских регионов о «якутской усыпалке», не обнаружила там никаких следов «зверств» или жестокого обращения с животными.

Она осмотрела теплые помещения ППБЖ, включая теплые вольеры для собак и кошек. К сожалению, на сегодня в них не содержится ни одного животного: они были умерщвлены 7 и 8 марта ветеринарами Управления ветеринарии г. Якутска в рамках мероприятий по борьбе с выявленным здесь очагом бешенства. Состояние материально-технической базы она оценила кратким словом «шикарно». С этим не согласился начальник ППБЖ Александр Тарасов.

Он обратил внимание известной московской гостьи на то, что МУП «Жилкомсервис» (в чьем ведении находится ППБЖ) сегодня финансирует все дорогостоящие мероприятия по отлову и обращению с безнадзорными животными самостоятельно, хотя это государственные полномочия и должны финансироваться из республиканского бюджета.

Зоозащитница, занимающаяся в Москве собачьими приютами, интересовалась у начальника ППБЖ о том, как в Якутске ведется отлов животных. На что был дан ответ – «предельно гуманно, при помощи сеткометов». Она посоветовала делать это при помощи дротиков со снотворным: «так делают в Москве». В ответ Тарасов высказал опасения, что зоозащитники снова начнут распространять недостоверную информацию об «отстреле» собак в Якутске.

Броневицкая также ознакомилась с условиями содержания и кормления крупных собак с густой шерстью, которые содержатся в уличных вольерах и будках: они не были подвергнуты эвтаназии в рамках противорабических мероприятий Управления ветеринарии.

«Собаки в приютах должны содержаться в таких условиях, в каких они живут в естественной среде», — прокомментировала зоозащитница. Замечаний по организации питания также не было высказано.

Судя по имеющемся в нашем распоряжении видео, без четкого ответа остался вопрос – была ли оправдана тотальная эвтаназия по бешенству всех животных, содержавшихся в теплом здании ППБЖ. Представитель Управления ветеринарии сопровождавший Броневицкую во время осмотра пункта, не смог дать четкие пояснения по данному вопросу со ссылкой на действующие нормативные правовые акты.

Сегодня вечером состоится круглый стол с участием зоозащитницы в правительстве республики.