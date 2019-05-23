Щипач-виртуоз попал на камеры видеонаблюдения в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от жительницы Якутска. Женщина сообщила, что в продуктовом магазине у неё похитили сотовый телефон.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 25-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый, находясь в продуктовом магазине, вплотную подошел к потерпевшей и, чтобы отвлечь её внимание, толкнул её. Одновременно с этим он похитил сотовый телефон, который находился в заднем кармане джинсовых брюк женщины. По словам заявительницы, она не сразу заметила пропажу смартфона.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.