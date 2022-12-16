Щедрых чаевых таксист так и не дождался, а наоборот…

Внимание! Мошенники обманывают водителей через приложение для заказа такси.

В г. Якутске аферисты обманули 45-летнего мужчину, подрабатывающего в одной из служб такси. Утром потерпевший принял заказ в мобильном приложении с гостиницы до аэропорта за тысячу рублей. Вскоре ему позвонил неизвестный и, представившись администратором гостиницы, сообщил, что пассажиром будет важная персона, поэтому в салоне автомобиля должно быть чисто и не накурено. За соблюдение этих условий звонивший пообещал щедрые чаевые. Ничего не подозревая, таксист согласился, и «администратор» попросил номер карты для оплаты, но так как у потерпевшего её не было, он дал номер своей супруги. Затем его жене позвонил мужчина, который попросил её продиктовать реквизиты карты и код из СМС-сообщений. Женщина назвала все запрашиваемые данные, после чего со счёта были похищены все имеющиеся средства в размере 101 000 рублей. Тогда супруги поняли, что стали жертвами аферистов.

Уважаемые якутяне! Не совершайте по просьбе незнакомых лиц операции по карте и не сообщайте никому пароли и смс-коды. Для получения денежного перевода достаточно назвать шестнадцатизначный номер карты. Только мошенники просят продиктовать код из смс-сообщений!

Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните по номеру 102 или 112, либо на «горячую линию» финансового учреждения.