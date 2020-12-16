16.12.2020
16:30
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Общество

Щедрость незнакомца шокировала якутянку

Пользовательница твиттера, якутянка с ником Тая из Китая поделилась в соцсети поступком незнакомца.

«Сегодня на работе один гость-постоянник увидел, что у меня красные и слезящиеся глаза и подумал, что я плачу, но я ему сказала, что я не плачу — это у меня от линз такое бывает. И он перевёл мне 100.000 р на коррекцию зрения. Бывает же такое», – написала девушка.

Источник: https://twitter.com/TayaIzKitaya/status/1338828093167972352
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