Щедрость незнакомца шокировала якутянку

Сегодня на работе один гость-постоянник увидел, что у меня красные и слезящиеся глаза и подумал, что я плачу, но я ему сказала, что я не плачу — это у меня от линз такое бывает. И он перевёл мне 100.000 р на коррекцию зрения. Бывает же такое😮