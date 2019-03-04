Шейх Ахмад и Дети Азии

В Бангкоке (Таиланд) состоялась 38-я Генеральная Ассамблея Олимпийского Совета Азии (ОСА).

Единогласным решением членов Олимпийского совета Азии Президентом ОСА на 4-летний срок вновь избран шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах.

Впервые в истории этой организации, в руководстве учреждён вице-президент ОСА, который будет отвечать за развитие Игр «Дети Азии». На эту должность назначен Президент Национального Олимпийского комитета Узбекистана Умид АХМАТДЖАНОВ. Кроме того, представителем ОСА и вице-президентом Международного комитета Игр «Дети Азии» определен генеральный секретарь НОК Туркменистана Азат МЫРАДОВ, который сменил на этом посту Гафура РАХИМОВА (Президент АИБА).

Интерес к Играм на международной арене растёт с каждым годом, — сообщил генеральный директор МКИ «Дети Азии» Владимир МАКСИМОВ, — и это большой успех, что в ОСА появились сразу два человека, которые будут отдельно заниматься Играми.

Также на генассамблее с отчетом о проведении I Зимних МСИ «Дети Азии», которые состоялись в феврале в Южно-Сахалинске выступил Президент МКИ «Дети Азии» Дмитрий ГЛУШКО. Напомним, в соревнованиях по 8 видам спорта приняли участие 750 спортсменов из 20 стран Азии, всего было разыграно 93 комплекта медалей.

Поздравляю с успешным проведением первых зимних Игр «Дети Азии», ко мне поступают очень позитивные отклики. Я очень рад, что Игры растут: они проходили в Якутии, на Сахалине, и в следующем году пройдут в Монголии, — принимая отчёт, сказал глава ОСА шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, — это замечательная платформа, в которой юные спортсмены участвуют для роста, для будущих побед на Азиатских и Олимпийских играх, и я полностью поддерживаю их проведение. Еще раз подчёркиваю, что это замечательный фестиваль спорта для наших детей и я выражаю свою благодарность его организаторам.

Отметим, что VII Игры «Дети Азии» пройдут в августе 2020 года в Улан-Баторе (Монголия), а решение о проведении II Игр по зимним видам спорта будет принято в марте этого года на заседании правления комитета Игр «Дети Азии».