21.07.2020
09:27
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Общество

Шествие «Бессмертный полк» перенесено на следующий год

Президент России Владимир ПУТИН согласился перенести акцию “Бессмертный полк” на 2021 год, сообщает Югополис.

Он пообещал, что шествие пройдет “широко, мощно, по достоинству красиво”. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 20 июля, во время встречи с рабочими судостроительного завода “Залив” в Керчи.

О том, что акция “Бессмертный полк” не состоится, как планировалось ранее, 26 июля стало известно на прошлой неделе. Тогда организаторы сообщили, что в условиях коронавируса шествия переносится на неопределенный срок.

Напомним, в этом году из-за распространения эпидемии был перенесен и парад Победы. Вместо 9 мая торжества состоялись 24 июня в городах-героях. Этот день по всей стране был объявлен выходным.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: http://www.yugopolis.ru/news/shestvie-bessmertnyj-polk-pereneseno-na-2021-god-128576
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