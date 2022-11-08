Шестнадцатилетний герой рассказал, как спас человека

В Совете Федерации представили к награде 150 детей, продемонстрировавших мужество и спасших человеческие жизни. Из Якутии памятной медалью «За проявленное мужество» будут награждены трое юных якутян из Кобяйского и Томпонского улуса.

Одним из обладателей награды Совета Федерации станет 16-летний Василий Степанов из села Крест-Халджай Томпонского улуса. Он спас земляка в экстремальной ситуации. Автомобиль односельчанина съехал с домкрата и придавил его во время ремонта. Василий услышал крик о помощи и оперативно среагировал, достав пострадавшего из-под автомобиля.

«Было поздно, вокруг никого не было на окраине села. Вдруг посреди ночной тишины раздался крик о помощи. Не было времени на раздумья, сразу побежал в сторону крика и помог выбраться пострадавшему односельчанину. Любой человек может попасть в такой случай. Только потом, после спасения, осознал, насколько серьезна эта ситуация», — поделился юный герой Василий.

Мама Василия Изабелла Степанова рассказала, что сын по счастливой случайности оказался на месте происшествия: «Поздно вечером мы не ходим. В тот день после работы помогала родным забивать скот на мясо. Позвала сына на подмогу и как раз он проходил мимо, когда произошел случай с нашим односельчанином Семеном. Вася не успел испугаться, сразу побежал на крик и спас его».

Изабелла Васильевна призналась, что как мать гордится своим сыном и его отважным поступком.

«Рада, что сын, услышав крики о помощи, не растерялся и не убежал, а сразу оказал помощь и спас человека. Потом Семен приходил к нам со сладостями и искренне поблагодарил Васю».

Юный герой Василий — единственный сын среди трех сестер. Когда мальчику было шесть лет скоропостижно погиб отец семейства и с тех пор, Василий в семье за старшего мужчину — поддержка и опора для матери и сестер.

Торжественное награждение детей-героев из Якутии пройдет в середине декабря.



