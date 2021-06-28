Шестнадцать жителей Якутии попались на удочку одного и того же мошенника

В Удачном направлено в суд уголовное дело жителя Новосибирска. Он обвиняется в совершении 16 эпизодов мошенничества.

По версии следствия обвиняемый, проживая в г. Новосибирске, создал несколько групп в мессенджере «WhatsApp» по вопросам продажи различных товаров, в т.ч. мебели, запасных частей на автотранспорт для жителей Мирнинского района.

При появлении клиентов, он озвучивал цену товара с учетом услуг транспортной компании и его вознаграждения со 100 % предоплатой. Первоначально обвиняемый выполнял заказы добросовестно, однако в дальнейшем, наработав клиентскую базу, определенное доверие, испытывая финансовые трудности, решил обманным путем похищать денежные средства у граждан.

Так, при обращении к нему с заказом, он предоставлял фото товара с сети «Интернет» и среднюю розничную цену и, после одобрения клиента, требовал полную предоплату, вместе с тем, после получения денежных средств, свои обязательства не исполнял, придумывая различные причины о невозможности поставки товара (подвели поставщики, не работает переправа и другие).

Таким образом, обвиняемый с июня 2019 года по декабрь 2020 года обманным путем похитил у 16 жителей Мирнинского района денежные средства на сумму более 750 тысяч рублей.

Прокурором с обвиняемым заключено досудебное соглашение, в рамках которого им полностью возмещен причиненный потерпевшим ущерб.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано СО ОМВД России по Мирнинскому району.